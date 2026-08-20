İdil Bengisu Tunçbilek Bronz Madalya Kazandı
Hannover'deki Avrupa İşitme Engelliler Oyunları'nda İdil, 50m serbest ve kelebekte bronz aldı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli yüzücü İdil Bengisu Tunçbilek, iki bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hannover kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İdil Bengisu Tunçbilek, 50 metre serbest finalinde 30.18'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, 50 metre kelebek finalinde de 32.35'lik derecesiyle üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
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