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Iga Swiatek, 2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Iga Swiatek, 2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından 2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Swiatek, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla belirlenen sıralamada birinci oldu ve bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan ikinci tenisçi oldu. Swiatek, bu sezon Fransa Açık ve birçok diğer turnuvada başarılı performans sergiledi.

Iga Swiatek, 2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi
12.12.2023 - 14:59,
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 2023 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne, Polonyalı Iga Swiatek üst üste ikinci kez layık görüldü.

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2023 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 22 yaşındaki Swiatek'in kazandığı belirtildi.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı tenisçi, bu sezon Fransa Açık'ın (Roland Garros), yanı sıra WTA 1000 serisi Çin Açık'ta, 500 serisi turnuvalarından Katar Açık ile Porsche Tenis Grand Prix'sinde, 250 serisi Varşova Açık'ta ve WTA Finalleri'nde kupaya uzandı.

Swiatek, ABD'li Serena Williams'ın ardından bu ödülü art arda kazanan ikinci tenisçi oldu. Williams 2012, 2013, 2014 ve 2015'te bu ödülü üst üste kazanmıştı.

Diğer kategorilerde ödül kazanan tenisçiler şöyle:

Çiftlerde en iyi takım: Storm Hunter ve Elise Mertens (Avustralya-Belçika)

En çok gelişme kaydeden: Qinwen Zheng (Çin)

En iyi çaylak: Mirra Andreeva (Rusya)

En iyi geri dönüş: Elina Svitolina (Ukrayna)

Karen Krantzcke Sportmenlik ve Peachy Kellmeyer Oyuncu Servisi: Ons Jabeur (Tunus)

Jerry Diamond ACES: Jessica Pegula (ABD)

En iyi antrenör: Tomasz Wiktorowski (Polonya)

Kaynak: AA
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