Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

07.07.2025 11:22
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Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı.

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı.

Valilik ve Türkiye Tenis Federasyonunca, Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, tenis sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ercan Turan ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Erol Bayat, milli sporcular Alp Kemal Aksoy, Mustafa Sancaklıoğlu, Alpay Güler ve Nihat Özsular'la gösteri maçı yaptı.

Final müsabakaları 12 Temmuz'da oynanacak turnuvaya, 54 şehirden 210 sporcu katılıyor.

Vali Turan, hüzünlü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere rahmet dileyen Turan, "Bu memleket nice yiğitleri bağrından çıkartıyor, hüzünlüyüz. Bu noktada kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz. Vatanımız inşallah aziz olsun." dedi.

Turnuvanın her sene geleneksel olarak düzenlendiğini anımsatan Turan, "Bu sene 5'incisini düzenliyoruz. Bizim için son derece önemli. Iğdır, Ağrı Dağı'nın gölgesinde endemik bitki örtüsüne sahip, ayrıca coğrafi olarak da kendine özgü bir havası olan, dokusu olan bir il. Birçok potansiyeli bağrında yetiştiriyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Iğdır'ın tarım kentiyle anılmasının yanı sıra sporla, sanatla, kültürle anılması için de gayret gösterdik. Bu noktada en büyük destekçimiz aziz milletimiz ve milletvekilimiz Cantürk Alagöz oldu. Bu Kayısı Cup'ın gerçekleşmesinde kendisinin emeği çok büyük. Kendisine de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma projesiyle tenisin bugün her yerde oynandığına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Tenis sporu güzel bir spor. Diğer sporlar gibi acımasız bir ortamı yok. İzlemesi zevkli, oynaması zevkli. Kendine has etik değerleri var, nezaketi var. Barışı, kardeşliği destekleyen bir spor. Geçmiş dönemlerde elit sporu diye anılırdı ama artık milletimizin hepsi elit. Allah razı olsun. Sporun tabana yayılması konusunda Spor Bakanlığımız çok ciddi gayret göstermiş durumda. 54 ilimizden 210 kardeşimiz burada mücadele edecekler. Güzel bir çalışma sergileyecekler. İçinden inşallah ben inanıyorum ki Wimbledon'a kadar gidecek yiğitler buralardan yetişecek, gelişecek. Milletimizin, aziz milletimizin, devletimizin bayrağını dalgalandıracaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

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