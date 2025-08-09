Iğdır'da Protokol Girişleri Elektronik Biletle Artık Daha Güvenli

Iğdır Valisi Ercan Turan, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK ile SMS Grup Sarıyer spor karşılaşmasını protokol tribününe elektronik biletle giriş yaparak takip etti.

Iğdır Şehir Stadı'na gelen Vali Turan ile il protokolü, Passolig ile giriş yaparak protokol tribününe geçti.

Turan, gazetecilere, protokol girişlerinin elektronik biletle sağlanacağını belirterek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla ilimizde spor güvenliğini sağlamak amacıyla protokol tribünü girişlerine de önceden biliyorsunuz isim listeleri hazırlanıyordu. Artık daha profesyonel şekilde Passolig'i kullanarak geçiş yapıyoruz." dedi.

Uygulamayı güvenliği sağlamak için başlattıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Şu an Iğdır FK gurur kaynağımız, Iğdır'ımızı gururlandırıyor. İnşallah bu sene azimle gayretli şekilde müthiş kentimizde heyecan var. Süper Lig'e de çıkacağımıza inanıyoruz. Bu uygulama sayesinde protokol tribününe kimlerin girip çıktığı net şekilde takip edilecek. Bu, güvenliğimiz açısından çok güzel gelişme.

Takımımıza başarılar diliyorum, taraftarlarımıza sağlık diliyorum. İnşallah bu coşkuyu bu sene hep beraber yaşayacağız. Herkes var olsun. İnşallah güzel günler Iğdır'ı bekliyor. Tüm arkadaşlarımız, vali yardımcılarımız, ildeki müdürlerimiz, herkes Passolig'lerini aldı, elektronik biletlerini kullanacaklar. Hepimiz bundan sonra kayıtlı şekilde bu uygulamaya geçiş yaptık. Vatanımıza, milletimize, Iğdır'ımıza hayırlı olsun."