Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Berkan Keskin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 73 Burak Çoban), Eysseric (Dk. 89 Alperen Selvi), Regattin (Dk. 89 Halil İbrahim Sönmez), Thuram (Dk. 73 Aleksic)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Dk. 67 İsmail Çokçalış), Mert Çetin (Dk. 67 Arda Ünyay), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Dk. 76 Diogo Aleksis Özçakmak), Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Saponara), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Dk. 75 Cephas), Bajic
Gol: Dk. 43 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Eysseric, Dk. 89 Caner Cavlan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+9 Schulz, Efkan Bekiroğlu (Maç bitiminde) (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
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