Iğdır FK'da Stamatopoulos, Muğlaspor beraberliğinde son saniye golüne üzüldü - Son Dakika
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Iğdır FK'da Stamatopoulos, Muğlaspor beraberliğinde son saniye golüne üzüldü

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Iğdır FK\'da Stamatopoulos, Muğlaspor beraberliğinde son saniye golüne üzüldü
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Muğlaspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Iğdır FK'da Yardımcı Antrenör Joti Stamatopoulos, son saniye yenilen golün büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Stamatopoulos, beraberliğin iyi göründüğünü ve genç oyuncuların katkısıyla takımın doğru yolda olduğunu belirtti.

Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, son saniye yenilen gol nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor deplasmanında alınan beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını belirterek, "Herkes çok üst düzey bir maç seyretti. Türk futbolu adına bu çok iyi bir şey. Çok yoğun geçen, çok sert geçen bir maç izledik. İki takım da çok üst seviye futbol oynadı. Çok hızlı, süratli bir oyun oldu ve birçok pozisyona girdiler. Bu maç her sonuca açıktı. Muğlaspor olsun, biz olalım, maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik. Her iki takım için geçerli bu. Ama özellikle şunu belirtmek isterim ki böyle iyi bir maçtan sonra son saniye gol yemek gerçekten büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Öncelikle her iki takım, diğer takımı da Muğlaspor'u da kutlamam gerekiyor. Çok iyi bir performans sergilediler. Her iki takım da futbol adına çok iyi işler yaptılar. Beraberliğe gelince tabii ki beraberlikte hiç kimse hoşlanmaz, beraberliği hiç kimse sevmez. Ama bana sorarsanız şayet beraberlik, yani tarafsız olarak bakmam gerekirse iyi gibi görünüyor. Takımımız doğru yolda, ona kesinlikle inanıyorum ve sezon öncesi başlattığımız, yaptığımız hazırlıklara baktığınız zaman takımımıza çok genç oyuncular katıldı. Hemen adapte oldular ve takıma büyük katkı sağladılar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama şunu da açıkça belirtmeliyim ki Muğlaspor'un son altı maçına baktığınız zaman hiçbir mağlubiyet almadı. Bu da tesadüf değil" dedi.

Kaynak: İHA
FutbolIğdırSporSon Dakika

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