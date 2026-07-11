Iğdır FK\'dan Gençler İçin Yeni Projeler

Iğdır FK Futbol Direktörü Hikmet Karaman, kulüp olarak bölgedeki gençlerin futbola olan ilgisi ve tutkusuna yönelik yeni bir oluşum içinde olduklarını, 2-3 sene içerisinde adından söz ettireceğini inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından Iğdır FK Futbol Direktörü Hikmet Karaman, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tüm takımlara başarılar dileyen Karaman, "Süper Lig'den düşen takımlar var, alttan çıkan takımlar var ve geçtiğimiz sezon şampiyonluğu play-off'tan kaçıran önemli takımlarımız var. 1. Lig, gerek teknik adamları, gerek futbolcu transferleri, ortaya konulan futbol, stadyumların yapılması, altyapıya yapılan yatırımlarla her geçen yıl Süper Lig'e yakışır bir seviyeye gelmeye çalışıyor. Ben bu sezonun tüm kulüplerimize sağlıklı, başarılı, sıhhatli şekilde geçmesini temenni ediyorum. Iğdır FK olarak başkanımızın başlatmış olduğu projede hem altyapı hem Iğdır'daki gençleri bir araya toplayacak. Son oynadığımız Amed Sportif Faaliyetler maçındaki taraftarın, gençliğin futbola ilgisi, çıkan takımlarımıza da sınır ve doğu bölgelerimizden futbola olan tutkunun ve sevginin nasıl oyuncuları ve gençliği bir araya toplayıp şampiyonluklar kovaladıklarını gördüğümüz için Iğdır FK olarak yeni bir oluşum içindeyiz. Bundesliga'da çalışan, milli takımımızda deneyimlere sahip olan Kenan hocayı (Koçak) takımın başına getirdik. Bu oluşumun 2-3 sene içerisinde adından söz ettireceğine inanıyorum. Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Iğdır FK'nın iki kaptanın Dünya Kupası'nda yer alması çok önemli"

Iğdır FK futbolcuları Leandro Bacuna (Curaçao) ile Ryan Mendes'in (Yeşil Burun Adaları) 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken iki takımın kaptanları olarak sahaya çıkmasıyla ilgili olarak Hikmet Karaman, "Iğdır FK'nın iki takım kaptanının, Dünya Kupası'nda yer alması hem Türkiye'nin hem Iğdır şehrinin orada isminin geçmesi Türkiye adına çok önemli bir hareket" diye konuştu.

"Türkiye'de örnek olan bir takım oluşturup, sahnede yerimizi almak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı kulübün bu sezonki hedefinin sorulması üzerine Karaman, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ama bunun için de plan, proje şart. Takımımızı iyi tanıyan, Türk futbolunu yakından bilen Kenan hoca ve ekibinin takımımıza gelmesi ve başkanımızın da profesyonel ekibi kurması; Avrupa'da bunun örnekleri var. Geçen sezon takımın başına geldim, sezon sonu itibarıyla futbol direktörlüğü görevine geldim. Sonra giden hocanın geri gelmesi, bunlar hepsi strateji işi. Bu düşüncenin başında genç ve dinamik kişiler var. Bugün Türk futboluna baktığımız zaman başarılarımızın arkasında yatan en önemli etkenlerden birinin yurt dışından gelen gurbetçi futbolcularımızın oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir hamle. Ben de yardımcı antrenör olduğum dönemlerde Volkan Arslan'ı, Ahmet Dursun'u, Erhan Albayrak'ı izliyordum. Almanya'da çalışan bir ekibimiz var. Orada Münih Türkgücü bizim pilot takımımız. Geleceğe yönelik çok büyük hesaplarımız var. Bu sezon da ilk devreye kadar durumumuza bakacağız. Aldığımız genç oyuncular var, kiralıktan dönen genç oyuncularımız var. Kenan hocamızın istediği oyuncular var. Dolayısıyla geniş bir havuz içerisinde müthiş bir çalışma var. İyi bir futbol, iyi bir takım, iyi mücadele eden, Türkiye'de örnek olan bir takım oluşturup sahnede yerimizi almak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL