Iğdır FK, Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Suat DENİZ/ IĞDIR,
STAT: Şehir Stadı
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul
IĞDIR FK: Furkan- Burak Bekaroğlu, Alim, Hasan Hatipoğlu, Kosta Aleksic, Regattin, Ahmet Engin (Dk.77 Berkan Keskin), Guimaraez (Dk.65 Omar Neimann), Caner Cavlun (Dk.77 Catic), Burak Altıparmak (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Liço (Dk. 88 Marcos Silva).
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Sinan, Alperen, Zan Zuzek, Fıratcan (Dk.46 Ensar), Etebo (Dk.90+3 Oğuzhan), Buğra Çağıran (Dk.78 Kaan Demir), Yasin, Mikail, Amilton, Alim (Dk.78 Samed), Djitte (Dk. 84 Yatabare).
SARI KART: Guimaraez, Caner Cavlun (IĞDIR FK), Mikail (GENÇLERBİRLİĞİ)
1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Iğdır FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
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