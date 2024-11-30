Iğdır FK: İstanbulspor Mağlubiyeti Sonrası Değerlendirme

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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor mağlubiyetinden ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, deplasmanda oynadığı İstanbulspor'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım açısından önemli bir maçtı. Biz 6 haftadır kaybetmiyoruz. Geçen hafta oyunun son bölümünde gol yiyip berabere kaldık. Burada telafi etmenin planlarını yaptık. Oyun başladığında çok erken duran toptan eşleşme hatasından gol yedik. Biraz bizi sarstı. Maç 1-0'ken 3-4 net pozisyon kaçırdık. Sonra ikinci golü yedik. Penaltıyı gole çevirseydik belki 2-1 bizi maça ortak edecekti. Maalesef onu da gole çevirmedik. İki haftadır kaçırdığımız gol sayısını unuttum. İlk yarıda 2-0 geriye düştüğünüzde ikinci yarıda bütün riskleri almaktan başka çareniz yok. Üretmeye çalışırken 3. golü yedik. 3-0 olunca oyun tamamen koptu. Oyunun içinde kalamadık. Çıkaracağımız dersler var. 3. bölgede skor yapmamız lazım. Her şeyde bir hayır vardır. Bazen böyle sarsıntılar belki hepimizi kendimize getirir. Dersleri çıkartıp, ayağa kalkıp yarışacağız. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha önce İstnabulspor'u çalıştırdığının hatırlatılması üzerine Koşukavak, "Burada 3 yıl güzel günlerim geçti. İstanbulspor'da beraber büyüdük. Burada şampiyonluk, sonra Süper Lig'e kadar çıkması, burada 3 yıl çok ciddi yapılandık. Benim için İstanbulspor'un özel bir yeri var. Burada belki de çok imkansızları başardık, buraya kültür getirdik. Benim zamanımdan hala oynayan oyuncular var. Bu statta da ilk ben oynadım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL