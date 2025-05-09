Iğdır FK Karagümrük Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.
Maç, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.
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