Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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