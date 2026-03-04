Iğdır FK Maç İçin Hazır - Son Dakika
Iğdır FK Maç İçin Hazır

Iğdır FK Maç İçin Hazır
04.03.2026 19:53
Iğdır FK, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda mücadele edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Iğdır ekibi, hazırlıklarını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde gerçekleştirdi.

Iğdır FK grupta ilk üç maç sonunda 4 puan toplarken, Bodrum FK'nin ise puanı bulunmuyor.

Kaynak: AA

