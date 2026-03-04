Iğdır FK Maç İçin Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Iğdır ekibi, hazırlıklarını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde gerçekleştirdi.
Iğdır FK grupta ilk üç maç sonunda 4 puan toplarken, Bodrum FK'nin ise puanı bulunmuyor.
