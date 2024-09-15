Iğdır FK Mağlup, Erokspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Iğdır FK Mağlup, Erokspor İlk Galibiyetini Aldı

Iğdır FK, Erokspor'a 2-1 yenerek ligdeki galibiyet hasretine son veremedi.

15.09.2024 23:17
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Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenildikleri maçta iyi oynadıkları ama istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçı 2 geçiş hücumu sonucunda kaybettik." dedi.

Bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getiren Koşukavak, şunları kaydetti:

"Rakip 5-4-1 dizilişiyle oynadı. Geçen hafta biz de deplasmanda böyle oynadık. Bu ligde böyle zor oyunlar var. Alt liglere benzemiyor, rakipler daha iyi savunmalar yapıyor, daha kalabalık bekliyorlar. Deplasmanda geçiş hücumu kovalıyorlar ve böyle skorlar oluyor. Biz de geçen hafta Pendik'te buna benzer bir oyunla kazandık. İyi bir kadromuz var, oyuncularım çok istediler, kazanmak için çok çaba sarf ettik ama futbol bazen isteyince olmuyor. "

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da ligdeki ilk galibiyetlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bunu geçen haftanın liderinden, 3 maçta 9 puan toplamış bir takımdan deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici. Milli arada transferlerimizi yaptık, daha birkaç tanesi hazır değil. Hazır olan arkadaşlarla bugün çok iyi mücadele ettik, müthiş bir takım oyunu oynadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada rakiplerine pozisyon vermediklerini aktaran Altıparmak, "Deplasmanda kazandığımız maç takımımıza çok büyük moral oldu. Bizim için lig zaten yeni başlıyor. Ligler beşinci, altıncı haftadan sonra anca oturuyor. Gösterdikleri performanstan dolayı tüm oyuncularımın alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. İlk galibiyet olması sevindirici ama artık bu maçı unutup cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Altıparmak, Yalçın Koşukavak, Yerel Haberler, 3-sayfa, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK Mağlup, Erokspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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