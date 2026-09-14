Iğdır FK, Muğlaspor deplasmanı için ilk antrenmanı yaptı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kenan Koçak yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi çalışmalarını yarın sürdürecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Iğdır FK, 8. haftada deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçının ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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