Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirdi.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile dün yollarını ayıran Iğdır temsilcisi, yaptığı açıklamada "Takımımızın yeni teknik direktörü Osman Özköylü olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK'nın Yeni Teknik Direktörü Osman Özköylü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?