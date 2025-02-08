Iğdır FK Pendikspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Iğdır FK Pendikspor'u Mağlup Etti

Iğdır FK Pendikspor\'u Mağlup Etti

Alagöz Holding Iğdır FK, Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

08.02.2025 17:47
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Oyuncularım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın kalitesi ve oyuncuların karakterlerinin bulundukları yeri hak etmediğini söyledi.

Bu durumun zaman içerisinde yaşanan ufak tefek problemlerden kaynaklandığını anlatan Çavuş, "Şimdi ayağa kalkma vakti. Oyuncu grubumla beraber bu takımı gerçekten istenilen, hedeflenen yere ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Çavuş, bundan önceki dönemlerde de kendi tarzıyla oyun oynattığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bunları buradaki oyunculara kısa zamanda aktarmaya çalıştık. Oyuncularım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık. Rakibe sadece kendi durumumuzdan kaynaklı yarım bir pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonların fazla sayıda olduğu bir maç oynadık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum, çok güzel bir reaksiyon gösterdiler."

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Evrim Esendemir, sakat ve cezalı oyuncularının fazla olduğunu aktardı.

Alternatif kadroyla gelmediklerini kaydeden Esendemir, "Oyundaki düşüncemiz, başlangıç 11'imiz ve oyundaki ana planımızın olabildiğince işlevlik kazanması, skorun lehimizde ya da dengede gitmesi en öncelikli düşüncemizdi. Bunu da son ana kadar oyunun geneline yaydık." ifadelerini kullandı.

Esendemir, 60. dakikada ilk hamlelerini takımın ofansif gücünü arttırmak üzerine yaptığına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha sonra kulübede çok alternatifli olmayışımız, Iğdır'ın da oyunun son bölümünde biraz daha fazla üçüncü bölgede oyuncu hamlesi yaparak ceza sahamıza daha kalabalık girme düşüncesine karşılık biz de bir savunma oyuncusunu karşı hamle olarak oyuna sürdük. Mücadeleden hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Mücadelemizin karşılığı bu değildi. En azından kaybetmemeyi hak edecek kadar oynadık. Süre alan, mücadele gösteren tüm arkadaşlarımız, oyuna girmeyen, aramızda olamayan herkesin emeğine sağlık. Önümüzdeki maçta eksik ve sakat oyuncularımızın aramıza katılmasıyla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Iğdır FK Pendikspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

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