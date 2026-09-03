Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı 4-2 yendi; teknik direktör Koçak galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika
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Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı 4-2 yendi; teknik direktör Koçak galibiyeti değerlendirdi

Iğdır FK sahasında Manisa FK\'yı 4-2 yendi; teknik direktör Koçak galibiyeti değerlendirdi
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Teknik direktör Kenan Koçak, oyundan memnun olduğunu ancak yedikleri 2 golün gereksiz olduğunu belirtti ve takımın gelişim sürecinde olduğunu söyledi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Manisa FK müsabakasının ardından, "Hoşuma gitmeyen, yediğimiz 2 tane gol. Gereksiz o pozisyonların oluşumunda ve o aksiyonlarda maalesef yüzde 100 kalemizi koruyamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Maçtan evvel Manisa FK gerçekten şimdiye kadar çok güzel bir performans sergileyip puan cetvelinde de önümüzdeydiler. Takımın gücünü, kalitesini biliyorduk ama biz analizlerimizde, yaptığımız toplantılarda ve kendi oyun felsefemize sadık kalıp önce oyun felsefemizi sahaya yansıtıp sonuca varıp galip gelmek istiyorduk. O yüzden bugün oynanan oyundan son derece memnunum. Çocukların ayağına, emeğine sağlık. Hoşuma gitmeyen, yediğimiz 2 tane gol. Gereksiz o pozisyonların oluşumunda ve o aksiyonlarda maalesef yüzde 100 kalemizi koruyamadık. Sayısız gol fırsatı vardı, onları kaçırdık. Sayısız geçiş imkanlarımız vardı; orada doğru kullanmamız lazım. Ama genel olarak oyuncularımın gösterdiği performans, sergilediği futbol, özellikle ilk yarım saat, kırk beş dakika gerçekten takdire şayan. Biz böyle genç, yeni bir takımız. Yeni oluşan bir takımız. Devamlı çalışacağız. İyi yaptığımız şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Eksiklerimizi göreceğiz, analiz yapıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Ama biz bir de gelişme sürecindeyiz. Böyle oynaya oynaya, hatalar yapa yapa gelişeceğiz. Tekrar takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı 4-2 yendi; teknik direktör Koçak galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı 4-2 yendi; teknik direktör Koçak galibiyeti değerlendirdi - Son Dakika
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