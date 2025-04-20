Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.
Futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Sakaryaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?