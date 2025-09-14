Iğdır FK, Serik Spor\'a Mağlup

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Serik Spor Futbol A.Ş'ye 2-1 mağlup olan Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Mete Işık, "İkinci yarıda golden sonra çok kötü goller yedik. Takıma da yakışmadı, bize de yakışmadı. Söyleyecek şey bulamıyorum. Sizleri, herkesi, tüm halkımızı üzdüğümüz için de özür diliyorum." dedi.

Işık, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, herkesin çok üzgün olduğunu söyledi.

Böyle bir sonucun 40 yılda bir olacağını aktaran Işık, "Mazeret değil, topla oynama oranımız yüzde 73. Toplam 3 kere kaleye geldiler, 2 gol oldu. Bu bir tarafı. Geçen hafta bir hoca değişikliği söz konusu oldu, Yönetim böyle bir tasarrufta bulundu. Bu başkan ve yönetim ile hoca arasındaki ilişkidir. Bu olay hem eski hocamıza hem de Iğdır'a hayırlı olur." diye konuştu.

Işık, takımının mağlup olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu maç için yıllarca takımın kaptanlığını yapan, birçok takımda oynayan, A kursu mezunu Muhammet Reis hocamız görevliydi, takımı gayet iyi hazırladı. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum, pozisyonlar kaçırdık. İlk yarı bizim kalemize bir kere geldiler, o da bizim kalecimizin ayağında fazla tutmasından dolayı pozisyon oldu. İkinci yarıda golden sonra çok kötü goller yedik. Hiç takıma da yakışmadı, bize de yakışmadı. Söyleyecek şey bulamıyorum. Sizleri, herkesi, tüm halkımızı üzdüğümüz için de özür diliyorum."

Serik Spor cephesi

Serik Spor Futbol A.Ş. Teknik Direktörü Sergey Yuran ise Iğdır'ın zor bir deplasman olduğunu belirtti.

Aktarmalı iki uçuş yaparak Iğdır'a geldiklerini anlatan Yuran, "Önemli olan Iğdır'ın çok sağlam bir takım olması. Beşinci maçımız ve bence en iyi maçlardan biri olabilir. Burada maç oynayacağımıza hazırlanıyorduk, takımı izliyorduk, analiz ediyorduk. Artı olarak hava durumu, maçın saat 16: 00'da olması, bunun için doğru oynamamız gerekiyordu." diye konuştu.

Takımının sergilediği oyundan memnuniyetini dile getiren Yuran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarıda skora göre tempoyu arttırmamız gerekiyordu. Fiziksel olarak yüzde 200 hazırız, önemli olan hataya müsaade etmemekti ama hatamıza müsaade ettik ve ondan sonra değişikliklerimiz yaradı. Oyuncularım beni dinledikleri ve söylediklerimi sahada uyguladıkları için mutluyum. İlk ve ikinci yarı da bunları kanıtlıyor. Tabi ki daha fazla hücumda oynamak isteriz ama bu seviyedeki bir takım için şans bırakmıyoruz."