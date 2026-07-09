Iğdır FK Transfer Hamleleriyle Güçleniyor - Son Dakika
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Iğdır FK Transfer Hamleleriyle Güçleniyor

Iğdır FK Transfer Hamleleriyle Güçleniyor
09.07.2026 09:26
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Iğdır FK, kaleci Jakub Szumski ve orta saha oyuncusu Efe Kaan Sihlaroğlu'nu kadrosuna kattı.

1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Iğdır FK, kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Jakub Szumski ile orta saha oyuncusu Efe Kaan Sihlaroğlu'nu renklerine bağladı.

Iğdır FK, son olarak Sakaryaspor forması giyen Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Erzurumspor FK, Samsunspor ve Sakaryaspor formalarını giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda Sakaryaspor'da 35 karşılaşmada görev alırken 2 sarı kart gördü.

Yeşil-beyazlı ekip, bir diğer transferini ise Almanya'dan gerçekleştirdi. Son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Karlsruhe forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Kaan Sihlaroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Iğdır FK, yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, 2026-2027 sezonunda Süper Lig hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Futbol, Iğdır, Yaşam, Spor, Son Dakika

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