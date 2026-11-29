Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, kendi sahasında Iğdır FK ile karşılaştı ve rakibini 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada savunmada Kouagba'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bekir Karadeniz'in önünde kaldı. Bekir'in ceza yayının gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak, sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Kerem'in sağ kanattan ortasında Crociata, topa elle müdahalede bulundu. Pozisyonu önce ceza sahası dışında olarak değerlendiren hakem Doğukan Yıldırım, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

Bekir Karadeniz'in 26. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Szumski, sağına gelen topu çelmeyi başardı. Ardından pozisyonun devamında Bekir Karadeniz, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0

45. dakikada Iğdır FK'da Kouagba'nın ceza sahası girişinde Efehan'a yaptığı faulü sarı kartla cezalandıran hakem Doğukan Yıldırım, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek kartın rengini kırmızıya çevirdi.

55. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Thuram'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Szumski, yakın direğe yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Iğdır FK oyuncusu Efe Kaan Sıhlaroğlu, orta sahada Hrelja'ya müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Doğukan Yıldırım tarafından ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

63. dakikada Pendikspor'un kontra atağa kalkacağı sırada Iğdır FK futbolcusu Felix Ohene, rakip ceza alanı önünde Taha Emre'ye yaptığı müdahale nedeniyle gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Kerem'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Szumski'nin uzaklaştıramadığı topu Efehan, altıpas içinde ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Pendik

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kerem Kalkan, Demirhan Emir

Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce (Berkay Sülüngöz dk. 67), Vinko Soldo, Samuel Abifade, Mesut Özdemir (Muhammed Kiprit dk. 87), Damir Hrelja (Emrah Başsan dk. 67), Bekir Karadeniz (Yekta Sönmez dk. 75), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 75), Efehan Pekdemir, Thuram

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Erdem Gökçe, Ismaila Manga, Jonson Clarke-Harris

Teknik Direktör: Murat Şahin

Iğdır FK: Jakub Szumski, Serkan Asan (Efe Kaan Sıhlaroğlu dk. 46), Arda Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül (Leandro Bacuna dk. 58), Doğan Erdoğan, Felix Ohene, Gökcan Kaya, Giovanni Crociata (Moustapha Camara dk. 79), Serdar Gürler (Devran Şenyurt dk. 65), Arda Çolak (Dino Hotic dk. 46)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baran Moğultay, Özder Özcan, Ahmet Köse, Leon Çalışkan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Bekir Karadeniz (dk. 12 ve 26), Efehan Pekdemir (dk. 81) (Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Loic Kouagba (dk. 45), Efe Kaan Sıhlaroğlu (dk. 59), Felix Ohene (dk. 63) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Taha Emre İnce, Efehan Pekdemir (Pendikspor), Soner Gönül, Giovanni Crociata, Serdar Gürler, Jakub Szumski (Iğdır FK)