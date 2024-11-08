Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 12. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Gol 41. dakikada penaltıdan geldi.

08.11.2024 22:15
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Soukou'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci soluna uzanarak topu çıkardı.

38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Eysseric, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova beyaz noktayı gösterdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

71. dakikada Caner Cavlun, kaleciyi önde görünce orta sahadan topu kaleye gönderdi. Kaleci Cihan son anda yetişerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada oyundan alınan Soukou, tepki göstererek korner direğine vurunca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği daha önce yapıldığı için Ümraniyespor maça 11 kişi devam etti.

90+4. dakikada Berkan Keskin'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Hoti (Mehmet Büyüksayar dk. 80), Djokanovic, Bardhi (Batuhan Çelik dk. 84), Soukou (Barış Ekincier dk. 73), Benny, Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Batuhan Arıcı, Oğuz Yıldırım, Cavare

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Yusuf Can Esendemir dk. 86), Eysseric (Guima dk. 87), Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Marcos Silva dk. 78), Regattin, Burak Çoban (Berkan Keskin dk. 87), Aleksic (Ömer Şişmanoğlu dk. 75)

Yedekler: Onur Sarman, Alperen Selvi, Halil İbrahim Sönmez, Niemann, Lico

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Regattin (dk. 41 pen.) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Soukou (dk. 74) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz (Ümraniyespor), Yusuf Can Esendemir (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Ümraniyespor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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