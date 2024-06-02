Iğdır Futbol Kulübü, Tarihinde İlk Kez 1. Lig\'e Çıktı

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Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Maçı televizyondan takip eden taraftarlar hakemin bitiş düdüğü ile birlikte ellerine aldıkları bayraklarla cadde ve sokakları tıka basa doldurdu.

Sivas'ta oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde 1461 Trabzon formasını giyen Taha Can'ın 47'nci dakikada kendi kalesine attığı golle 1'inci Lig'e yükselen Iğdır FK, Iğdır'da büyük sevinç yaşattı. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Iğdırlılar hakemin bitiş düdüğü ile birlikte ellerinde bayrak ve flamalarla sokaklara çıktı. Meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla gelen başarıyı halaylar çekerek, havai fişek atarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutladı.