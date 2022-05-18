İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu

18.05.2022 14:31
İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda Dünya Şampiyonu oldu.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kupası'na 44 ülkeden 3 bin 200 sporcu katıldı. Yıldızlar Point Faytingh kategorisinde 52 kiloda yarışan İhlas Koleji öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, finalde karşılaştığı rakibi Akif Taşbaşı'nı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın ardından konuşan Aydeniz, çok güzel bir turnuva geçirdiğini ve şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Milli takım forması altında yarışmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade eden Aydeniz, "Burada almış olduğum şampiyonluğu aileme ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum. Hedefim ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atmak. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dünya şampiyonluğuna ulaşan Turan Ayhan Akdeniz'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İhlas Koleji'nin kendi bünyesindeki sporcu öğrencilerine vermiş olduğu desteğin artarak devam ettiğine vurgu yapan Yeltekin, "Okulumuz mezunlarından olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Mete Gazoz gibi birçok öğrencimiz okullarımızda eğitimlerine devam ederken kendi spor dallarında başarılı olmak için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların başarılı olmaları için her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını söyleyen Yeltekin, "Milli takımlarda forma giyen ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ayrıca okullarımızda açmış olduğumuz spor kulüpleri ile öğrencilerimizi spora teşvik ederken ileride milli formayı giyecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu - Son Dakika


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