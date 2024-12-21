ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ardından

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, beraberliğin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, maç planını galibiyet için yaptıklarını vurguladı.

Kazanmak için oynadıklarını söyleyen Yavaş, "3 puan için sahada olduğumuz bir maçı maalesef berabere tamamladık. Süper Lig'e çıktığımızda yaptığımız genel planlar, sezona yayacağımız stratejiler, hem kendi kalibremizdeki takımlarla nasıl mücadele edeceğimiz yönünde hem de büyük camialara karşı nasıl ayakta duracağımız yönündeydi. 17. hafta itibarıyla bunu istediğimiz gibi geçirdik. Ligde 4. sıradayız ve bu bizim için geçerli bir pozisyon." açıklamasını yaptı.

Zorlu maçlarda iyi futbol ortaya koyduklarını dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:

"Ligde 4 büyük takıma karşı oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar planlarımız doğrultusundaydı. Bugün Fenerbahçe gibi şampiyonluk kadrosu kurmuş bir takıma karşı iyi bir mücadele verdik. Kaliteli ayaklardan oluşan iyi oyunculara sahiplerdi. Sezon başından bu yana uyguladığımız savunmayı bugün de uyguladık. Amrabat'ın blok dışına çıkıp kullanacağı uzun pasları iyi savunduk. Merkezi de kapattık. Hücumda da kazanacağımız toplarla etkili olacağımızı biliyorduk, golü de öyle bulduk. Maçın sonuna doğru, kazanacak pozisyon bulduk. Yaptığımız hamleler de galibiyete yönelikti. Ama maalesef kazanamadık. Fenerbahçe karşısında 1 puan da çok değerli."

Lige kümede kalma hedefiyle başladıklarını da hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Hedefimiz hala aynı çünkü henüz hedefe ulaşmış değiliz. Ligde kalma barajını 40-45 puan olarak belirledik. O puana ulaşana kadar hedefimiz değişmez. Ne kadar erken ulaşırsak o zaman belki hedef değişikliği yapabiliriz. Bunu süreç gösterecek."