İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İkas Eyüpspor'un gollerini Ahmed Kutucu, Emre Akbaba ve Thiam atarken, Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Emre Taşdemir kaydetti. Maç boyunca etkili oynayan İkas Eyüpspor, 90+4. dakikada Gaziantep FK'nın kalan sürede farkı indirmesine rağmen galibiyetini korudu.

29.09.2024 18:47
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Murat Şener

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 70 Shelvey), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 70 Umut Meraş (Dk. 82 Ruben Vezo)), Midtsjö, Saiz (Dk. 84 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba (Dk. 70 Chatzigiovanis), Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Thiam

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Dk. 70 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Furkan Soyalp (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Ndiaye, Sorescu (Dk. 83 Mandouki), Lungoyi (Dk. 70 Kenan Kodro), Maxim (Dk. 59 Ogün Özçiçek), Okereke

Goller: Dk. 15 Ahmed Kutucu, Dk. 65 Emre Akbaba, Dk. 79 Thiam (İkas Eyüpspor), Dk. 28 Sorescu, Dk. 90+4 Emre Taşdemir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Viana, Dk. 41 Maxim, Dk. 52 Ndiaye, Dk. 75 Ömürcan Artan (Gaziantep FK), Dk. 77 Shelvey (İkas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

48. dakikada Saiz'in rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol çaprazdan ortasında altıpasın gerisinden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

65. dakikada İkas Eyüpspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Dubois'nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 2-1

79. dakikada İkas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Chatzigiovanis, sol kanattan atağa katılan Umut Meraş'a ulaştırdığı topu ceza sahası önünde yine aynı isimden aldı. Chatzigiovanis, yay üzerinden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda Thiam'ı gördü. Thiam'ın sert şutunda top filelere gitti: 3-1

90+4. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına Ogün Özçiçek'in attığı uzun topa hareketlenen Emre Taşdemir, ceza sahasına girerken sert şutuyla topu filelerle buluşturdu: 3-2

Karşılaşma, İkas Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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