(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 15'inci hafta maçında İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Reeder Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'de 15'inci hafta maçında İkas Eyüpspor evinde ligin güçlü takımlarından Reeder Samsunspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 54'üncü dakikasında Mame Thiam attığı golle İkas Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi. 64'üncü dakikada sahneye çıkan Halil Akbunar attığı golle İkas Eyüpspor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin gol perdesini açan Mame Thiam 69'uncu dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu tayin etti. Eyüpspor mücadeleyi 3-0 kazanarak, Samsunspor'a zirve yarışında ağır bir darbe vurdu.
Son Dakika › Spor › İkas Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?