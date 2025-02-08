İkas Eyüpspor Trabzon\'a Gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarını tamamladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra oyuncuların top kapma üzerinde çalıştığı ve idmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
İkas Eyüpspor, yarın 14.00'te hava yolu ile Trabzon'a geçecek ve kampa girecek.
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