İkas Eyüpspor-Trabzonspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Suat Güz

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 73 Dorukhan Tokgöz), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk. 86 Tugay Kacar), Emre Akbaba (Dk. 54 Bruno), Midtsjö, Saiz (Dk. 73 Seşlar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk. 86 Chatzigiovanis)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak (Dk. 76 Bardhi), Orsic (Dk. 87 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Enis Destan (Dk. 90 Cham)

Sarı kartlar: Dk. 55 Robin Yalçın, Dk. 69 Melih Kabasakal, Dk. 79 Seşlar (İkas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

51. dakikada sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi.

65. Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş, içeriye orta açtı. Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Eyüpspor lehine verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti ve Seşlar'a hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.