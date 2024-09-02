İkas Eyüpspor, Trabzonspor maçı sonrası transfer planlarını açıkladı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan İkas Eyüpspor'un asbaşkan Fatih Kulaksız, iki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istediklerini söyledi.

Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Kulaksız, lige iyi başladıklarını belirterek, "106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Fatih Kulaksız, "Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz." diye konuştu.