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İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu - Son Dakika

İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu

08.02.2022 13:04
İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı iki Alman takımı, Dortmund ve Leipzig istiyor. Takımların Uğurcan için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öğrenildi.

Trabzonspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Alman devlerinin de radarında. Akşam'ın Bild'den aktardığı habere göre; Uğurcan için Alman devleri Uğurcan Çakır için sıraya girdi.

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20 MİLYON EURO

Bild, Bono ve Unai Simon'u geride bırakan Uğurcan'a, Trabzonspor'un 20 milyon euro değer biçtiğini ve Dortmund ile Leipzig'in de 25 yaşındaki bordo-mavili file bekçisine talip olduğunu, bu rakamın uygun olduğunu vurguladı.

LİVERPOOL DA İSTİYOR

Haberde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncuyla Liverpool'un ilgilendiğini açıkladığı da hatırlatıldı. Uğurcan, bu sezon kalesinde sadece 17 gol gördü.

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Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Dortmund, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu - Son Dakika
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