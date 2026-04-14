İki Bronz Daha!

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular Utku Kap ve Ercan Berk İmamoğlu, bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve 117 ülkeden 995 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi temsil eden sporculardan erkekler 45kg'da Utku Kap ve 73kg'da Ercan Berk İmamoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk iki gününde bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını dörde yükseltti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, dereceye giren sporcuları ve emeği geçenleri kutlayarak, "Üçüncü günü de madalya ile tamamlıyoruz. İki sporcumuz da çok iyi mücadeleler sergiledi. Yarı finalleri çok ufak farklarla kaybettiler. Önemli tecrübeler kazandılar. Çok çekişmeli bir şampiyona oluyor biz de madalya istikrarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üçüncü gün mücadele eden diğer sporculardan kadınlar 42kg'da Zeynep Zilan Ülgüt ile +68kg'da Gülnihal Şahin son 16 turunda şampiyonaya veda etti. - İSTANBUL