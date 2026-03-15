İki Kuşak Satrançta Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Kuşak Satrançta Buluştu

15.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki kahvehanede dedeler ve torunlar satranç oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Erzurum'da 15 yıldır satranç oynanan kahvehanede çoğu 50 yaş üstü müdavimler, "Aynı Masada İki Kuşak, Dededen Toruna Şah Mat" etkinliğinde yaşları 11-12 olan ortaokul öğrencilerini ustalıklarını konuşturarak mat etti.

Merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde kentin geçmişinden izlerin taşındığı kahvehanede 15 yıldır çoğunluğu 50 yaş üstü müdavimler bir araya gelerek satranç oynuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aynı çatı altında buluşan satranç tutkunları, dizdikleri taşlarla yılların deneyimi ve ustalıkla rakipleriyle mücadele ediyor.

Son günlerde dikkati çeken kahvehanede Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü öncülüğünde "Aynı Masada İki Kuşak, Dededen Toruna Şah Mat" etkinliği düzenlendi.

Program kapsamında yarım asrı deviren dedeler ile katıldıkları yarışmalarda derece elde eden 11-12 yaşındaki Sabancı Ortaokulu Satranç Kulübü öğrencileri aynı kahvehanede bir araya gelerek satranç oynadı.

Hem yaşlılar hem de gençler için bir ilk olan etkinlik, rakiplerin birbirlerine başarı dilekleri ve tokalaşmalarıyla başladı.

Renkli görüntülere sahne olan, keyifli anların yaşandığı etkinlikte kıyasıya mücadele sergilendi.

Kuşak farkının sergilendiği programda, birçoğu satrancı çocukluk yıllarında öğrenen usta oyuncular, torunları yaşındaki öğrencileri yenmeyi başardı.

Hayatlarında ilk defa yaşıtlarının haricinde gruplarla mücadele eden dede ve torunlar, unutulmaz anlar yaşadı.

"Dedeler ve torunlarını bir araya getirerek aynı masada buluşturduk"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, son günlerde basında gündeme gelen kahvehanede 15 yıldır satranç ve dama oynandığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yer, "Aynı masada iki kuşağı bir araya getirmek için harekete geçtik. Çayevinde gerçekten çok anlamlı bir etkinlikle dedeler ve torunlarını bir araya getirerek aynı masada buluşturduk." dedi.

Yer, etkinliği gerçekleştirirken Erzurum'da ileri seviyede satranç oyunu oynayan gençleri bulmak istediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Aynı masada iki kuşağı bir araya getirerek aslında burada heyecanla enerjiyi, sabırla heyecanı ve geçmişle geleceği bir masada buluşturarak güzel bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Aynı masada gençlerle büyüklerimizi buluşturduk ve gerçekten kıyasıya mücadeleyi gördük. Büyüklerimiz aslında gençlerimizi çok zorlamıyorlar ama gençler de oyunu kazanmak için bayağı asılıyor, hamlelerini çok iyi yapıyor. Bu etkinliği yaparken özellikle kuşaklar arası kültürel değerleri de burada göstermek, yaşatmak ve bir şekilde paylaşmak istedik. Çağımız, teknoloji çağı. Genellikle gençlerimiz telefonları ellerinden düşürmüyor. Böyle bir ortamda, güzel bir atmosferde zeka oyunlarıyla, satrançla, damayla büyüklerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek aslında çok anlamlı bir etkinliği de burada gerçekleştirmiş olduk."

Kahvehanenin sahibi Melik Şahin ise 15 yıldır kahvehanede satranç oynandığını anlatarak, "Aslında bugüne kadar böyle gündeme gelmemişti, hep kıyı köşede oyun oynanıyordu. Çok süper bir şey oldu. Aramızda 30 yaş fark var ama birlikte oynuyoruz. Arkadaşımız çok dişli bir rakip, çok da güzel oynuyor. Çok süper bir oyun oynuyoruz." diye konuştu.

"İlk defa kendimden büyüklerle satranç oynuyorum"

11 yaşındaki Talha Nesrin, etkinliğin güzel olduğunu anlatarak, "Keyifli bir oyun, tam rakibim gibi. İkimiz de güzel oynuyoruz. Altı yıldır satranç oynuyorum, ilk defa kendimden büyüklerle satranç oynuyorum. Şu anda çok keyifli bir mücadele oluyor. İlk defa böyle kahvehanede oynuyorum, bu benim için bir ilk. O yüzden biraz heyecanlı ve mutluyum." dedi.

12 yaşındaki Gülen Nisa Gölveren ise 2 yıldır satranç oynadığını belirterek, "Burada olmak, dedelerle satranç oynamak beni sevindiriyor. İlk defa bir dedeyle oynuyorum. Müsabaka güzel gidiyor, maalesef yeniliyorum. Yenildiğim için biraz üzülüyorum ve nasıl yenebilirim diye düşünüyorum. Dede beni zorladı." ifadelerini kullandı.

"Torunlarımla oynadığım için çok memnun kaldım"

64 yaşındaki Fevzi Deniz, 15 yaşından beri satranç oynadığına değinerek, "17-18 yaşında gençlerle oynadığım oldu. Çocuklarla hiç oynamadım ve burada oynadığım için memnun oldum. 2-1 öndeyim, rakibim yaşına göre iyi, tecrübesi bizim kadar yetmedi. Torunlarımla oynadığım için çok memnun kaldım." diye konuştu.

50 yaşındaki Metin Karataş da 10 yaşından beri satranç oynadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok güzel oldu, kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem çocukken dedemin yaşıtlarıyla oynadım hem de şu anki torunlarımızın yaşında olanlarla oynadım. Güzel bir organizasyon, çok güzel bir şey oldu. Mücadele çok güzel geçti, gerçi 2-0 kazandım ama Zeynep kızımızın maşallahı var, beni bayağı zorladı."

Kaynak: AA

Etkinlik, Erzurum, Kültür, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:23:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İki Kuşak Satrançta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.