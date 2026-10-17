İki sakatı bulunan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra maçta forma giyemeyecek.