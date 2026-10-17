İki sakatı bulunan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İki sakatı bulunan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde 6 puanla 15. sırada bulunan İzmir temsilcisi, bu sezonki ikinci galibiyetini almak isterken sakat Ogün Bayrak ve Sabra forma giyemeyecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigKocaelisporKocaeliİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hatırlı isme“ rest Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:39:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İki sakatı bulunan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında ikinci galibiyetini arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei