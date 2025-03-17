İkiz Kardeşlerin Futbol Mücadelesi

- İkiz kardeşler yeşil sahada birbirine rakip oldu

KARABÜK - Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan Geredespor-Eflanispor mücadelesinde ikiz kardeşler birbirine rakip oldu.

Karabük'te BAL 5. Grup 33. haftasında oynanan Geredespor - Eflanispor maçında ikiz kardeşler rakip oldu. Kardeşlerden Esat Köleoğlu Geredespor'da forma giyerken, Murat Köleoğlu ise Eflanispor için sahaya çıktı.

Ev sahibi ekipte 33. dakikada Cihan Aslan takımını öne geçirse de Eflanispor'da Ramazan Şaşkın uzatma dakikalarında attığı golle müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına duygularını aktaran ikiz kardeşlerden Esat Köleoğlu, "Yaklaşık 15 senedir futbol oynuyorum. Geredespor'a bu sene transfer oldum. İkizimle aynı grupta mücadele ediyoruz. İnşallah iki taraf için de kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç olur" dedi.

Esat Köleoğlu, daha önce ikizine karşı galibiyeti olmadığını dile getirerek, "Yıllarca beraber büyüdük. Bu sene de rast geldi, tekrar karşı karşıya geldik. Ona karşı şu ana kadar galibiyetim yok ama inşallah ilk olacak" şeklinde konuştu.

Murat Köleoğlu ise yıllarca aynı takımlarda forma giydiklerini fakat bu sezon aynı grupta birbirlerine rakip olduklarını vurgulayarak, "Futbola beraber başladık. Gümüşhane Telekomspor'da başladık. Oradan sonra Trabzon'da 8 sene beraber futbol oynadık. Sonrasında başka takımlarda oynadık ama bu sezon tekrar burada bir araya geldik. Daha önce de ben Rize'deydim o da Bayburt'taydı. Yine karşı karşıya gelmiştik. Bunlar güzel şeyler. Futbolun güzellikleri bunlar" diye konuştu.

Ligde iki takımın karşıya karşıya ilk maçtan sonra da benzerlikler ilgili güzel geri dönüşler aldığını belirten Murat Köleoğlu, "Ailemiz için de farklı duygular söz konusu. Böyle maçlarda atak atak tutacaklar büyük ihtimal. Babam da geçen gün konuştuğumda o da çok karmaşık duygular içindeydi" cümlelerine yer verdi.

Ligde iki takımın ilk yarıda Safranbolu İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçı Eflanispor evinde 2-1 kazanmıştı.