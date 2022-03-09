İkiz wushucular, yeni şampiyonlar yetiştiriyor - Son Dakika
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İkiz wushucular, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

09.03.2022 11:13
İkiz wushucular, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Wushuda Avrupa dereceleri bulunan ikizler Tayfun ve Taner Öztürk, Yozgat'ta öğretmenlik yaptıkları köy okullarında yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitim veriyor.

Wushuda Avrupa dereceleri bulunan ikizler Tayfun ve Taner Öztürk, Yozgat'ta öğretmenlik yaptıkları köy okullarında yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitim veriyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan eski milli sporcu ikizlerden Tayfun Öztürk, Akdağmadeni ilçesindeki Melikli İmam Hatip Ortaokulu'nda, Taner Öztürk ise Yukarı Çulhalı Şehit Nurettin Türkben Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Sivaslı ikizler, 2014 yılında beden eğitim öğretmeni olarak atandıkları köy okullarında çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sporu sevdirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan wushu kurslarında yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

İkiz kardeşlerin eğitim verdiği sporcular, 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 7 üçüncülük elde etti.

50-55 lisanslı sporcu eğitim alıyor

Tayfun Öztürk, AA muhabirine, 20 yıldır wushu ile ilgilendiğini, 2009 yılında Varşova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler 60 kilo sanda kategorisinde gümüş madalya kazandığını söyledi.

Görev yaptığı okulun bahçesinin atıl duvarlarını yıkarak öğrencilerle spor salonuna dönüştürdüklerini anlatan Öztürk, "Hem köyde hem ilçe merkezinde kursumuza halktan katılanlar olduğu gibi, 50-55 lisanslı sporcumuz da iştirak ediyor." dedi.

Wushuyu Yozgat'ta en iyi yere getirmek istediklerini belirten Öztürk, "Amacımız, çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak, enerjilerini daha farklı yerlere çekebilmek, ellerinden tutmak ve hayatlarına dokunmak." diye konuştu.

Varşova'da 2008'de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 65 kilo sanda kategorisinde üçüncülük elde eden Taner Öztürk ise kurslara öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, bu nedenle günde çift seans çalışma yaptıklarını kaydetti.

Dünya şampiyonlukları hedefliyorlar

Sporculardan 11. sınıf öğrencisi Dilara Badur, yaklaşık 5 yıldır kursa geldiğini aktararak, "Tayfun hoca sayesinde wushu ile tanıştım. Bu sene düzenlenen turnuvada üçüncü oldum. Umarım seneye şampiyon olarak derecemi yükseltirim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Süzgen ise gençler 70 kilo A kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduğunu, kendisini çok daha geliştirerek dünya şampiyonluğunu hedeflediğini dile getirdi.

Melikli köyünde spor yapmaya başlayan 9. sınıf öğrenci Rabia Karadaş ise "Bu sene Antalya'da düzenlenen turnuvada gençler 60 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşamak" şeklinde konuştu.

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Türkiye, Antalya, Yozgat, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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