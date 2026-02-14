İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü - Son Dakika
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland\'ın dublörü
14.02.2026 15:40
Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yeni reklam filmi için kendisine birebir benzeyen bir dublörle kamera karşısına geçti. İkisinin ayırt edilmesi oldukça zor olan görüntüler, büyük ilgi gördü. Haaland'ın yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle reklam setlerinde uzun süre kalması zorlaşıyor ve bu nedenle dublör kullanılıyor. Reklam filminin önümüzdeki haftalarda dünya genelinde yayınlanması bekleniyor.

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yeni reklam filmi çekiminde kendisine ikizi kadar benzeyen dublörüyle kamera karşısına geçti. Setten sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

AYIRT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ

The Sun'da yer alan habere göre Haaland, global bir kampanya için yapılan çekimlerde profesyonel bir dublörle çalıştı. İkonik saç modeli, fizik yapısı ve yüz hatlarıyla Norveçli yıldızla neredeyse birebir örtüşen dublörün, hazırlık aşamasında aktif rol aldığı belirtildi.

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, aynı antrenman kitlerini giyen ikilinin yan yana durduğunda ayırt edilmesinin zor olduğu görüldü.

NEDEN DUBLÖR KULLANILDI?

Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle üst düzey sporcuların reklam setlerinde uzun süre kalması zorlaşıyor. Bu nedenle ışık ayarları, teknik provalar ve uzak plan çekimlerde dublörler görev alıyor. Haaland ise yakın plan ve diyalog gerektiren sahnelerde kamera karşısına geçiyor.

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü

Daha önce de "Haaland'ın ikizi" olarak sosyal medyada ün kazanan dublörün yer aldığı reklam filminin önümüzdeki haftalarda dünya genelinde yayınlanması bekleniyor.

Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Musa Dogan Musa Dogan:
    Bari dublörünün fotoğrafını sayfaya koyun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü - Son Dakika
