İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland\'ın dublörü

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yeni reklam filmi çekiminde kendisine ikizi kadar benzeyen dublörüyle kamera karşısına geçti. Setten sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

AYIRT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ

The Sun'da yer alan habere göre Haaland, global bir kampanya için yapılan çekimlerde profesyonel bir dublörle çalıştı. İkonik saç modeli, fizik yapısı ve yüz hatlarıyla Norveçli yıldızla neredeyse birebir örtüşen dublörün, hazırlık aşamasında aktif rol aldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, aynı antrenman kitlerini giyen ikilinin yan yana durduğunda ayırt edilmesinin zor olduğu görüldü.

NEDEN DUBLÖR KULLANILDI?

Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle üst düzey sporcuların reklam setlerinde uzun süre kalması zorlaşıyor. Bu nedenle ışık ayarları, teknik provalar ve uzak plan çekimlerde dublörler görev alıyor. Haaland ise yakın plan ve diyalog gerektiren sahnelerde kamera karşısına geçiyor.

Daha önce de "Haaland'ın ikizi" olarak sosyal medyada ün kazanan dublörün yer aldığı reklam filminin önümüzdeki haftalarda dünya genelinde yayınlanması bekleniyor.