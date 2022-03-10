İl Disiplin Kurulu'ndan amatörde 4 oyuncuya ceza - Son Dakika
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İl Disiplin Kurulu'ndan amatörde 4 oyuncuya ceza

10.03.2022 12:13
İl Disiplin Kurulu'ndan amatörde 4 oyuncuya ceza

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, cezaları belirledi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, cezaları belirledi. Oynanan amatör küme maçlarında hazırlanan dosyaları karara bağlayan İl Disiplin Kurulu, 4 futbolcuya 1 ile 3 maç arasında değişen cezalar verdi.

Futbol İl Disiplin Kurulu, Av. Mustafa Onur Yapar başkanlığında ve Av. Uğur Can Tatlı ile Recep Kaya'nın katılımıyla toplandı. Toplantıda Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve bütün dosya içerikleri incelendi.

Yapılan toplantı sonrasında disiplinkurulu, Başakpınar Belediyespor'dan Abdurrahim Çopur'a 1 maç, Başakpınar Belediyespor'dan Engincan Özcan ile Özvatan Gençlikspor'dan Yusuf Yücel'e 2'şer maç, Kayseri Yolspor'dan Mehmet Ali Öncü'ye ise 3 maç ceza verdi. - KAYSERİ

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Kayseri Süper Amatör Küme: Talas Anayurtspor: 3 Başakpınar Belediyespor: 1 Kayseri Süper Amatör Küme: Talas Anayurtspor: 3 Başakpınar Belediyespor: 1 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Konak Belediye Spor Kulübü: 0-6 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Konak Belediye Spor Kulübü: 0-6

Başakpınar, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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