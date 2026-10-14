İl Spor Güvenlik Kurulu, yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftara Trabzonspor maçı onayı verdi

İl Spor Güvenlik Kurulu, yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftara Trabzonspor maçı onayı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Spor Güvenlik Kurulu, 8. haftada 19 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarlarının alınmasını uygun gördü. İki kulübün talebi doğrultusunda karşılaşmayı misafir tribünden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı izleyebilecek.
Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınacağı duyuruldu.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, iki kulübün talebi doğrultusunda konuk takım taraftarlarının müsabakaya alınması uygun görüldü.
Trabzonspor Kulübü, hafta başında Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da bordo-mavili taraftarların ise İstanbul'da takımlarını destekleyebilmeleri için çağrıda bulunmuştu.
Karşılaşmayı misafir takım tribününden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı izleyebilecek.
Kaynak: İHA
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