Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisarlı genç sporcu İlayda Malkoç büyük bir başarıya imza attı. Malkoç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu ünvanını kazandı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlayda Malkoç'u başarısından dolayı tebrik etti. Kasapoğlu, genç sporcuyla gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.
İlayda Malkoç, kazandığı büyük başarı sonrasında duygularını şu şekilde dile getirdi:
"Bu şampiyonluk benim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Uzun süredir bu hedef için çalışıyordum ve sonunda bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, özellikle aileme minnettarım. Bu zaferi onlarla birlikte paylaşmak benim için çok önemli. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, daha nice başarılara imza atmayı hedefliyorum. Spora ve sporun bana kattığı değerlere olan inancımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Türkiye şampiyonu olmak gerçekten büyük bir onur, ve bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçlıyorum. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Aydın'da eğitimler aralıksız sürerken, geleceğin şampiyonları da antrenmanlarına devam ediyor. Aydın'da Efeler, Didim ve Nazilli'deki yüzme havuzlarında binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, miniklerin yüzme öğrenirken geleceğin şampiyonları olma yolunda antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 626 araç ve 157 sürücüyü trafikten men etti. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayında 75 trafik kazası meydana geldi.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Satranç Gençler, Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda görkemli bir açılış seremonisi ile başladı. 7 farklı ilden 310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, zihinsel mücadeleler ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, satrancın sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda zihinsel gelişimi ve problem çözme becerilerini artıran bir aktivite olduğunu vurguladı. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verilecek.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Deniz Türüç cezalı, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor ligde 19. sırada yer alırken, Samsun temsilcisi 12. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi düşme hattından kurtulmak için kalan haftalarda puanlar toplamaya çalışacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?