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İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisarlı genç sporcu İlayda Malkoç büyük bir başarıya imza attı. Malkoç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu ünvanını kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlayda Malkoç'u başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Malkoç ise bu zaferin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ailesine ve destekçilerine teşekkür etti ve gelecek yıllarda da başarılarını sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.

03.04.2024 09:58
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Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisarlı genç sporcu İlayda Malkoç büyük bir başarıya imza attı. Malkoç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu ünvanını kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlayda Malkoç'u başarısından dolayı tebrik etti. Kasapoğlu, genç sporcuyla gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.

İlayda Malkoç, kazandığı büyük başarı sonrasında duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Bu şampiyonluk benim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Uzun süredir bu hedef için çalışıyordum ve sonunda bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, özellikle aileme minnettarım. Bu zaferi onlarla birlikte paylaşmak benim için çok önemli. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, daha nice başarılara imza atmayı hedefliyorum. Spora ve sporun bana kattığı değerlere olan inancımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Türkiye şampiyonu olmak gerçekten büyük bir onur, ve bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçlıyorum. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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