İlhan Demir ISF Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Sırbistan Başbakanı Duro Macut ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gajic'in de katıldığı genel kurulda, yapılan konuşmaların ardından Uluslararası Okul Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Demir aynı zamanda Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor. - ANKARA