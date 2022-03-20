İlhan Palut: Fenerbahçe, arzusuyla maçı kendine çevirmeyi bildi - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Sonuç olarak baktığımızda ilk yarı kabul edilebilir bir oyun ama ikinci yarı hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans gösteremedik. Fenerbahçe, isteği ve arzusuyla maçı kendine çevirmeyi bildi. Onları tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda kabul edilebilir bir oyun sergilemediklerini belirten Palut, "Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk avantajı sürdürebilme adına. İlk yarıda Fenerbahçe 10 dakika arzulu başladı. Daha sonra oyunu dengeledik, pas oyununa başladık ve birkaç pozisyondan sonra golü yakaladık. İkinci yarıda topa sahip olamadık, erken top kayıpları yaptık ve risk almaktan çekindik. Bir anda öz güvenimiz aşağıya düştü. Fenerbahçe'nin arzu ve isteği eklenince uzunca bir süre hiçbir şekilde oyuna karşılık veremedik. Fenerbahçe'nin beraberlik golü gecikip riskleri artırınca geçiş oyunu bulabilirdik. Sonuç olarak baktığımızda ilk yarı kabul edilebilir bir oyun ama ikinci yarı hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans gösteremedik. Fenerbahçe, isteği ve arzusuyla maçı kendine çevirmeyi bildi. Onları tebrik ediyorum. Ligin boyu çok kısaldı, analizimizi yapacağız. Neden oyunda bu kadar pasif hale geldiğimizi değerlendireceğiz. Geri kalan maçlarda tekrar eski kimliğimize dönüp bu yarışı asla bırakmayacağız" diye konuştu.

"PUAN AVANTAJINI KORUMAK ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fenerbahçe ile olan puan farkının ikiye inmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Palut, "5 puanlık güzel bir avantajımız vardı, bunu arttırabilirdik ama sonuç olarak kaybettik. 2 puan öndeyiz bir şey olmaz, demiyorum. Önümüzde duran gerçek 2 puanlık avantajımız var. Bunu korumak adına mücadele edeceğiz. Fenerbahçe güçlü bir camia. Onlar da bu moral motivasyonla bunu sürdürmek isteyecektir. Biz bir maç kötü oynadık diye kırılma yaşamayacağız, sadece 3 puan kaybı olacaktır" cevabını verdi.