İlhan Palut: Kaybetmenin Kıyısından Dönemedik

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ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut , "Keyifli bir karşılaşma olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu, bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Futbol bir sonuç oyunu. Başakşehir 'i tebrik ediyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'ya 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Keyifli bir karşılaşma olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu, bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün bu sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa, bu Rizespor takımı değil. Futbol bir sonuç oyunu. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.