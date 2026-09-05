İlhan Palut, Konyaspor\'daki kötü süreç için taraftardan özür diledi ve düzeltme sözü verdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Erzurumspor FK maçının ardından, "Kötü bir süreçten geçiyoruz. Ben taraftarımızdan özür diliyorum ve ekibimle beraber bunu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut, rakibini tebrik ederek, "Tek kelimeyle kötü bir süreç. Maçta inanılmaz mücadele eden, kazanmayı çok isteyen ve sahada birlikte hareket eden bir rakip vardı. Erzurumspor'u ve takımı maça çok iyi hazırlayan Serkan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bugün sahada Konyaspor'dan daha iyi mücadele eden bir takım ve takımını maça daha iyi hazırlayan bir teknik adam vardı" ifadelerini kullandı.

"Savaşmamız ve ayağa kalkmamız gerek"

Kötü futbol oynanabileceğini ancak mücadele eksikliğini kabul edemeyeceğini vurgulayan Palut, "Futbolda kötü oynayabilir, istediğiniz pozisyonları bulamayabilirsiniz. Ancak ikili mücadele kaybetme kabullenilmişliğini ve ortak topları rakibe bırakmayı sahada görmek istemiyoruz. Bir teknik heyet takımını ne kadar iyi hazırlamışsa, diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum; demek ki hazırlayamamışım. Her şeyden önce savaşmamız, inanmamız ve ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.

"Dizilişten ve oyuncu seçiminden önce savaşmalıyız"

Mücadelenin ikinci yarısında yapılan sistem değişikliğiyle oyunu rakip sahaya yıktıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarı sistem değişikliğiyle daha toparlanan bir takım vardı ancak istenilen seviyede olmadığımız için küçük şeylerle avunmak istemiyorum. Gol yenildiğinde rakip daha dirençli hale geldi. Bir şeyleri değiştirirsek bu durumun altından kalkabiliriz. Bu 4 mağlubiyetle yaşamayı bırakıp ilk adımı atmalıyız. Beklentim; dizilişten veya oyuncu seçiminden önce bir başkaldırı, silkeleniş ve mücadele hırsı göstermemizdir" açıklamasında bulundu.

"Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum"

Sorumluluğu üzerine aldığını ve eleştirilere açık olduğunu ifade eden İlhan Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yükü üzerimizden atabilecek mücadeleyi göstermeliyiz. Bugün her şeyi deneyip, direkten dönen toplar sonrası kaybetseydik bu kadar üzülmezdim. Erzurumspor'un bizden daha çok istemesi ve mücadele etmesi kabul edebileceğim bir durum değil. Bu durumu şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum, ucuz kahramanlık da yapmıyorum. Tüm eleştirilere en sertine kadar açığım. Bu durumu düzeltebileceğime inancım ve enerjim var. Gün, inançla çalışıp bu tabloyu değiştirme günüdür."