İlhan Palut: Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik - Son Dakika
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İlhan Palut: Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin ilk yarısında takımı adına memnun olmadığını söyleyerek, 'Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik' dedi.

22.04.2024 00:28
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- İlhan Palut: "Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin ilk yarısında takımı adına memnun olmadığını söyleyerek, "Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, "Çok önemli bir maçtı, puan tablosuna baktığınızda altlı üstlü rakibimize karşı oynadık. Tabloya bakınca maçın önemini anlatmaya yeter. Başakşehir'i incelediğimizde hücum yerleşim opsiyonları olan, 11'inde değişiklikleri rahat yapabilen ve rakibi rotasyonla savunmaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Buna göre önlemimizi aldık, top bize geçtiğinde oyun düşüncemiz de hazırdı. Maça son derece tutuk başladık, Başakşehir'in baskısından olsaydı belki kabul edebilirdim ama gereksiz panik yapıp sahada top bizdeyken organize olamadık. Çok kötü bir gol yedik. İlk yarının geri kalan kısmında yavaş yavaş dengelemeye başladık. Başakşehir'e de Piatek'in zor pozisyonu dışında fırsat vermedik" ifadelerini kullandı.

"İlk yarıdan memnun değilim"

İkinci yarıda oyunu domine eden tarafın Rizespor olduğunu aktaran Palut, "Çok denedik, pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik. Geçişlerden bir tanesi penaltıyla sonuçlandı ve maçın skoru ortaya çıktı. İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarı uğraştık. Bu mağlubiyeti bir kırılma değil de sadece 3 puan kaybı noktasında tutmamız gerek. Genç bir takımımız var, bu sıralama yarışını daha önceden yaşamış çok oyuncumuz yok. Hem çalışmalarımıza devam ederken hem de oyuncularımızı tekrar yarışa motive edeceğiz. Galibiyetinden dolayı Başakşehir'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Shelvey ile alakalı Ankaragücü maçında bir problem olacağını sanmıyorum"

Karşılaşma öncesi esame listesinde yer alan Shelvey'nin kadrodan çıkarılmasıyla ilgili konuşan İlhan Palut, "Shelvey cuma günü antrenmanda çok enteresan şekilde, küçük bir sakarlık diyeyim öyle sakatlandı, darbeye bağlı değil. İdmanı yarıda bıraktı, dün İstanbul'daki çalışmaya katılamadı, bugün oynayabileceğini düşündük, esame listesinde adı vardı, ısınmada kendini iyi hissetmedi. Onun yerine Muammmer'i dahil ettik, oyuncumuz kötü oynamadı ama Shelvey böyle karar maçlarında oynayacak önemli bir oyuncuydu. Aramızda olmasını isterdik ama olmadı. Belki bir iki günümüz daha olsaydı yetiştirebilirdik. Shelvey ile alakalı Ankaragücü maçında bir problem olacağını sanmıyorum" diye yanıtladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: Pozisyonlar bulduk ama beraberliği maalesef getiremedik - Son Dakika

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