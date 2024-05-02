Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tüm sorumluluğum Rizespor\'u ligde en başarılı yerde bitirtmek

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın hedefinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu belirtti. Palut, Rizespor'un gelecekte de kemik bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını ve bu sezonu kabul edilebilir bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

02.05.2024 14:00
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gerekli transferlerle ve takımdaki oyuncularla bu sezona başlayarak kemik bir kadro yapılanması oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Palut, "Bir alt ligden çıkarken bu takıma 25 transfer yaparak takımı değiştirelim. Yeni bir takım kuralım stratejisi ile yola asla çıkmadık. Var olan oyuncularımızın bir kısmı ile yola devam ettik. Amacımız gençlerden oluşan ve gelecekte de kemik bir kadro oluşturmaktı. Bunu sürdürülebilir hale getirmek istedik. Bunun belli başlı riskleri vardı. Dönem dönem çok güzel periyotlar yaşadık, dönem dönem istemediğimiz sonuçlar oldu. Rizespor takımı her sezon yapboz gibi yeni kadro oluşumundan daha istikrarlı bir yapıya gitmekti amacımız. Bugün itibariyle daha iyi olabilirdik ama kabul edilebilir bir sezon geçiriyoruz. Hala en iyisi için savaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ankaragücü maçını kazanmalıydık"

Beşiktaş maçının kendileri için zor geçeceğini belirten İlhan Palut, "İki hafta önce daha avantajlı bir durumdaydık. Bugün son 4 maç var. Bir adım dezavantajlı duruma düştük. Bundan iki hafta sonra ne hale geleceğini bilemeyiz. Herkes puan olarak çok yakın durumda. Ankaragücü maçını kazanmalıydık. Bizim için iki puan çok önemliydi. Yeni duruma konsantre olacağız. Geri kalan maçlarda hata yapma olasılığımız az. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Doğal olarak zor bir maç oynayacağız. Beşiktaş'ın tekrar üzerinde bulunan negatif havayı dağıtmak adına reaksiyon gösterecek. Biz de her zaman ki gibi futbol oynamaya çalışacağız. Oradan güzel bir sonuçla ayrılmak isteyeceğiz. Kendi kredimizi biraz tükettik" ifadelerini kullandı.

"Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek"

Rizespor ile ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyleyen Palut, "Beşiktaş ile bir maçımız var. Ona hazırlanıyoruz. Sadece Rizespor'un Beşiktaş deplasmanında en başarılı nasıl olunur günün konusu bu. Bu iş yükseldikçe zor. Baskı arttıkça daha da zor. Hiçbir göreve talip değilim. Ben talip olmam. En zor görev hangisi ise ben ona hazırım. Beni acaba şurası ister mi gibi bir telaşım yok. Bugün Rize'de üretebiliyorum. Bugün tüm konsantremle Rizespor'u yönetiyorum. Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek - Son Dakika
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