İlhan Palut: 'Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık' - Son Dakika
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Spor

İlhan Palut: 'Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık' dedi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladıkları maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Palut, ikinci yarıda yaşanan hataların mağlubiyete bile götürebileceğini belirtti.

28.04.2024 23:15
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- İlhan Palut: "Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizsepor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. İlk yarısını 2-0 önde tamamladıkları maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Palut, "İlk yarıda 2 gol bulduk. İlk yarıda telafisi zor bir farkla içeri girebilirdik. İkinci yarı ise rakibimizin değişikliklerini gördük. Riskler karşısında sağlam durmalıydık. Kazandığımız toplar ile maçı kendimize iyice yaklaştırabilirdik ama kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Zor top kazandık, kolay top kaybettik. Maalesef kötü bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Bir golün biri takımı bu kadar panikletmesi düşündürücü, topu ayağımızda saniyelerce bile tutmadık, oyunu rakibe teslim ettik. Çok geri geldiğimiz için çıkış oyununda oyuncu bulmakta zorlandık. Ankaragücü'nün temposu 75. dakikaya kadar sürdü. Kötü bir ikinci yarı ama maçı bu şekilde bitirelim derken ters bir top, maçın son topunda golü yedik. Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık. İlk yarıdaki oyunumuz ile 3 puanı hak ederken,, ikinci yarıdaki oyunumuz bizi mağlubiyete bile götürebilirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık' - Son Dakika

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