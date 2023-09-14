İlhan Parlak, Kayserispor'da emeklilik kararı aldı - Son Dakika

İlhan Parlak, Kayserispor'da emeklilik kararı aldı

Son Güncelleme: 15.09.2023 08:10

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'da oynayan 36 yaşındaki İlhan Parlak, aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayserispor formasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak emeklilik kararını duyurdu. Parlak, kariyerine Kayserispor'da başlamış ve Fenerbahçe, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formaları giymişti. Kayserispor ise Parlak'a verdiği emekler için teşekkür ederek başarılar diledi.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen 36 yaşındaki futbolcu İlhan Parlak, yeşil sahalara veda etti. Parlak, futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

KRAMPONLARINI ASTI

Parlak, sosyal medya hesabından, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda kendi taraftarının önünde Kayserispor formasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak emeklilik kararını duyurdu.

"İNGİLTERE'DE ÇALIŞMALARIMA BAŞLAYACAĞIM"

Süper Lig kariyerinde 393 maça çıkarak 67 gol atıp, 33 yapan forvet oyuncusu Parlak, şunları aktardı:

"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."

KAYSERİSPOR VEDA ETTİ

Kariyerine Kayserispor'da başlayan Parlak; Fenerbahçe, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formaları giymişti. Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Profesyonel futbol hayatına kulübümüzde başlayan, şanlı formamız altında 162 karşılaşmaya çıkan ve takım kaptanlığı görevini üstlenen ilhan Parlak'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eski Fenerbahçeli İlhan Parlak, kramponlarını astı! Yeni rotası İngiltere
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlhan Parlak, Kayserispor'da emeklilik kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlhan Parlak, Kayserispor'da emeklilik kararı aldı - Son Dakika
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