İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG\'den muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi. II Stade Louis'te oynanan mücadeleyi PSG, 3-2'lik skorla kazandı.

MONACO ÜST ÜSTE GOLLERLE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Monaco, 1 ve 18. dakikada Balogun'un attığı gollerle kendi sahasında 2-0 öne geçti. PSG, 22. dakikada Vitinha'nın penaltı vuruşunda isabet sağlayamadı.

PSG'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Baskısını artıran konuk ekip, 29. dakikada Desire Doue, 41. dakikada Hakimi'nin golleriyle skora denge getirdi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında Monacolu oyuncu Aleksandr Golovin, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Baskısını daha da artıran PSG, 67. dakikada Doue'nin attığı bir golle daha öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

PSG ile Monaco, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.