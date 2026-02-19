İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar\'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla kaybetti.
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Mücadelenin 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar oyuna devam edemedi ve yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya ve yönetim kuruluna iletti. Skriniar'ın kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.
